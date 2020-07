The Witcher 2, i provini anticipano l'arrivo di un misterioso personaggio

La seconda stagione di The Witcher introdurrà dei nuovi personaggi nella storia, e tra questi vi è anche la misteriosa figura protagonista di un video trapelato dai più recenti provini...

Come sappiamo, la produzione della seconda stagione di The Witcher dovrebbe riprendere a breve, mentre sembrerebbero essere già a buon punto la fase dei casting. Proprio grazie a questi ci giungono nuove informazioni su cosa e chi potremo vedere nei nuovi episodi.

Purtroppo, ve lo diciamo subito, il video di cui parlavamo è già stato rimosso dal web, quindi c'è ben poco da vedere, ma il sito Redanian Intelligence ha comunque fornito un transcript della scena dei provini.

Il personaggio in questione è indicato come D, e sembrerebbe essere un uomo per niente estraneo all'atto di uccidere, anzi, pare averci ormai fatto l'abitudine. L'attore che lo interpreta è Edward Rowe (Bait, Delicious), e in questo segmento lo "vediamo" conversare con un soldato che si è apparentemente appisolato mentre era di guardia.

Soldato: "Mi spiace, non so cosa sia successo".

D: "Ti sei addormentato mentre eri di guardia, ecco cosa è successo. Sei riuscito a sopravvivere alla tua prima battaglia senza fartela addosso, ti meriti una notte di riposo".

Soldato: "Diventerà più semplice, in futuro?".

D: "Restare svegli?"

Soldato: "Uccidere".

D: "Quando eri un ragazzino, e tuo padre ri mandava ad arare il campo, all'inizio ti facevano male le mani, non è vero? Poi sono arrivate le vesciche, i calli, e il dolore si è spostato nella zona lombare. Poi sei diventato più forte, e il dolore è migrato di nuovo, questa volta verso la testa, lamentando la monotonia del dover ogni giorno praticare la coltura, lama sfoderata, a lavorare la terra. Uccidere non è diverso da un qualsivoglia lavoro. Il trucco sta nell'essere consapevoli del fatto che la difficoltà ci sarà sempre. Migra semplicemente, il cuore si abitua e si opacizza. Puoi imparare ad ignorarlo".

Chi sarà mai questo Mr. D?