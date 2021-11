The Witcher 2, quante puntate avrà la seconda stagione?

Manca meno di un mese all'uscita del secondo volume di The Witcher, a quasi due anni esatti dal grande successo della prima stagione. Ai più impazienti, presi dal timore di terminare la visione troppo in fretta, vogliamo dire: non disperate, Netflix ha in serbo un lungo viaggio per Geralt di Rivia.

L'affascinante cacciatore di mostri, protagonista dell'universo letterario creato da Andrzej Sapkowski, tornerà a essere interpretato ovviamente, per questa seconda stagione, dall'insostituibile Henry Cavill, noto soprattutto su grande schermo ma riuscito a imporsi anche sul piccolo, con tutto il suo charme. Quando l'avevamo lasciato, per il nostro protagonista si profilava l'inizio di una nuova missione: proteggere e addestrare la Principessa Cirilla, interpretata dalla minuta Freya Allan. Se volete saperne di più, ecco quanto sappiamo sulla trama di The Witcher 2.

Vi avevamo già anticipato qualche specifica, dai titoli alla durata, sulle prime due puntate di The Witcher 2, che abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima. Ma le avventure di Geralt per questa seconda stagione, fortunatamente, si apprestano a durare ben oltre questi assaggio di episodi, peraltro lunghissimi. Effettivamente, dureranno quattro volte tanto. Come per la precedente stagione infatti, Netflix ha riordinato ben otto episodi, un numero nella media alla gran parte dei suoi altri titoli pensati non come autoconclusivi. Tuttavia, è la durata degli episodi a rendere il viaggio di notevole portata.

Come per i primi due e in linea con gli otto della prima stagione, gli episodi avranno una durata che si aggira fra i 50 e i 60 minuti: in alcuni casi, sforeranno addirittura l'ora. Per i cultori più preparati, Netflix ha anche rilasciato i titoli delle puntate: li trovate in fondo all'articolo nel post twittato dal gigante dello streaming. Se ne contate sette, nessun errore: Netflix tiene ancora segreto il titolo del finale di stagione, probabilmente perché troppo rivelatore degli eventi che vedremo solo il 17 dicembre. Nel frattempo però, trovate qui la nostra recensione dei primi due episodi di The Witcher 2 e quanto possiamo dirvi, senza spoiler, sui mostri che troveremo nell'inizio di stagione di The Witcher 2. Siete carichi? Ditecelo nei commenti!