The Witcher 2 punterà sul rapporto padre-figlio: Geralt, Vesemir e Ciri se la caveranno?

Dopo l'esorbitante numero di 76 milioni di schermi connessi all'unisono per godere delle avventure di Henry Cavill e del suo Geralt di Rivia, Lauren Hissrich torna alla carica con la seconda stagione di The Witcher, in cui ci saranno molte novità e approfondimenti dei personaggi: cruciali saranno i rapporti tra Geralt, Ciri e la new entry Vesemir.

Ai microfoni di The Wrap la showrunner ha infatti anticipato alcuni dettagli della trama della seconda stagione di The Witcher, che secondo quanto rivelato sarà incentrata sul difficile rapporto padre-figlio di Geralt e Vesemir e anche del Witcher con Ciri, la nuova protetta che ha giurato di difendere a costo della vita.

"Quando pensavo a The Witcher ho sempre immaginato a come questi tre personaggi [Ciri, Geralt e Yennefer] si sarebbero incontrati ed è la parte più importante per me. Quando si parla di una famiglia è necessario capirne le origini: chi è il padre, chi la madre e quali sono i rapporti di sangue imprescindibili. Per Geralt sono i suoi fratelli, i Witcher, e sono davvero eccitata all'idea che incontri di nuovo Vesemir dopo tutti questi anni e i molti mentori che ha avuto."

La Hissrich ha poi continuato: "Penso che la cosa davvero divertente del rapporto tra Geralt e Ciri è che sono la famiglia più insolita che si possa immaginare. Da un lato c'è un Witcher che uccide mostri per denaro, dall'altro una ragazzina spaventata che cerca di lasciarsi il passato alle spalle: come faranno ad andare d'accordo? Per me una delle cose più interessanti che vedremo nella seconda stagione sarà il cambiamento che uno genererà nell'altro. Dalle vicende della prima stagione abbiamo un'idea piuttosto chiara di quali siano il carattere e il modo d'agire di Ciri e Geralt. Adesso ogni certezza sarà minata e vedremo come due persone così diverse collaboreranno in circostanze di ogni genere. Penso che sarà molto divertente, ma non sempre sarà piacevole: avranno discussioni, litigheranno. In fondo sono due estranei che all'improvviso si trovano a condividere un unico destino. La loro crescita sarà simile a quella di un padre alle prese con la figlia ed è ciò che preferisco della stagione."

Parlando di anticipazioni, pochi giorni fa abbiamo saputo che la love story tra Geralt e Yennefer non avrà un lieto fine, cosa che potrebbe aver contrariato non pochi fan, ma che sicuramente renderà interessanti i prossimi episodi.

Ma quando esce la nuova stagione? Per il momento la data è ancora incerta soprattutto a causa dei rallentamenti causati dal COVID, ma la buona notizia è che le riprese di the Witcher 2 potrebbero ripartire il prossimo agosto.