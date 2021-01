The Witcher 2: a che punto è la produzione della nuova stagione?

La seconda stagione di The Witcher è un prodotto piuttosto atteso dai fan, e le ragioni sono molteplici: il primo ciclo di episodi ha creato molto interesse intorno alla serie originale Netflix, che ha il merito soprattutto di aver adattato bene (forse meglio delle aspettative) svariati racconti di Andrzej Sapkowski.

Inoltre, buona parte del cast ha convinto il pubblico, che ha apprezzato particolarmente le interpretazioni di Henry Cavill e Anya Chalotra. Non ci stupisce, quindi, che lo show sia attualmente davvero popolare, con gli appassionati che cercano ogni giorno novità sul web circa una possibile data di uscita per The Witcher 2. Per fortuna, ci siamo qui noi ad aggiornarvi sullo status della produzione della serie.

Come procedono i lavori per la seconda stagione di The Witcher?

Purtroppo, non velocemente come ci si potrebbe aspettare. Dopo il ritorno sul set il 17 agosto 2020, diversi mesi dopo lo stop dovuto alla pandemia globale di COVID-19, la troupe si è vista costretta a fermare nuovamente le riprese, a novembre 2020, a causa di alcuni casi di positività al coronavirus tra lo staff. Nonostante il problema si sia risolto in poco tempo, un infortunio (per fortuna, di lieve entità) a Henry Cavill ha ulteriormente rallentato un processo che già si era dovuto arrestare più volte: anche se sono state girate numerose scene che non richiedessero la presenza dell'attore, sarà difficile procedere senza il protagonista dello show. Tramite il proprio account Instagram, Henry Cavill ci ha informato come sia in riabilitazione e presto potrebbe tornare a lavorare a The Witcher 2, ma inevitabilmente il tempo perso influirà sulla data di pubblicazione della serie.

Quando potrebbe uscire The Witcher 2?

In questo momento, è ben più difficile predirlo di quanto già non fosse solo qualche settimana fa. Se i report suggerivano come i lavori di post-produzione al secondo arco narrativo della serie sarebbero finiti entro luglio 2021, ora sembra improbabile pensare a delle tempistiche simili. Con la speranza che il ritardo accumulato non ecceda il mese (e, ipotizzando quindi che i lavori di CGI finiscano ad agosto 2021) c'è la possibilità che la seconda stagione dello show incentrato sulle avventure di Geralt di Rivia venga pubblicato da Netflix a settembre 2021. Altrimenti, dovremo aspettare almeno la fine dell'anno per vederla. Incrociamo le dita.

Mentre vi lasciamo a un nostro approfondimento sulle 5 cose che servono a conoscere a fondo un Witcher, ora è il vostro turno: quando pensate potrebbe uscire la seconda stagione di The Witcher?