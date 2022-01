The Witcher 2, qual è l'episodio peggiore di questa nuova stagione?

Ha fatto un grande balzo in avanti praticamente sotto ogni punto di vista The Witcher 2, con questa nuova, seconda stagione distribuita quasi un mese fa su Netflix. Lodata per l'estetica e la linearità della trama, ha comunque fatto storcere qualche naso ai fan dell'originale, tutti concordi (o quasi) su un episodio più carente degli altri.

Compito oneroso e a tratti anche ingrato, il dover puntare il dito contro uno in particolare degli otto episodi di questa nuova stagione che, rispetto alla precedente, ha ricevuto più che altro lodi e apprezzamenti. Sono tanti infatti i momenti più epici di The Witcher 2 e risaltano agli occhi molto più dei lati negativi. C’è tuttavia chi, soprattutto fra i cultori dei romanzi originali di Andrzej Sapkowski e della successiva saga videoludica, ha messo in luce alcune complessità e carenze rispetto a quanto speravano di trovare nel debutto di stagione.

Per questo motivo e considerando che l’opinione su quale sia il peggiore degli episodi dipenderà anche da quanto a fondo si conosce la saga originale – per i neofiti, per esempio, potrebbero essere altre le puntate più carenti – abbiamo deciso di affidarci al sentore della maggioranza. E mettendo insieme le principali discussioni degli utenti di Reddit, ma anche le votazioni su alcuni siti in particolare che hanno voluto sondare l’apprezzamento della stagione episodio per episodio, risulta che è proprio la seconda la puntata a esser stata particolarmente criticata. Il primo debutto di stagione ha messo in scena una sorta di spin-off narrativo, concentrandosi sull’amore impossibile fra Vereena e Nivellen in modo particolarmente drammatico.

Dopo questa prima deviazione, per molti il vero debutto di stagione è stato rappresentato dall’arrivo di Ciri e Geralt nella roccaforte di Kaer Moher, casa d’infanzia di Geralt e luogo d’addestramento dei Witcher che da il titolo all’episodio. Dando un occhiata alle discussioni, molti hanno lamentato, almeno inizialmente, una caratterizzazione piuttosto povera e sbrigativa dei vari compagni d’arme di Geralt, su tutti Vesemir. Oltreché tutta una serie di deviazioni dalle premesse di Sapkowski, mentre sembra che sarà più fedele al romanzo The Witcher 3. Il grande problema, sostengono alcuni, è proprio la grande minaccia di questo episodio, che costringe i Witcher ad abbandonare i momenti di convivialità e nostalgia, distraendo anche lo spettatore dalla novità della roccaforte.

Dovrebbe essere un luogo sicuro, ma si troverà sotto assedio da parte di Eskel, compagno affezionato di Geralt trasformato in un Leshy dopo un incontro con uno dei mostri più temibili di The Witcher 2, cosa che però si riteneva impossibile. Molti spettatori non hanno perdonato agli sceneggiatori quello che, nelle loro intenzioni, avrebbe dovuto rappresentare un momento di grande dubbio per Geralt, un bivio etico che lo costringerà a decidere se salvare il suo maestro o il suo vecchio amico. A fianco di questa trama però, si svolgono le vicende di Yennefer e Fringilla, rapite dagli elfi e invischiate in una serie di sogni e profezie che persino i più grandi conoscitori dei romanzi hanno lamentato come troppo intricate. Per voi qual è l’episodio peggiore della nuova stagione? Ditecelo nei commenti!