The Witcher 2, nuovo record: registrate 142 milioni di ore visualizzate

Come era prevedibile, a pochi giorni dal suo arrivo The Witcher 2 ha scalato la classifica di Netflix, raggiungendo subito il primo posto. Secondo quanto dichiarato dalla piattaforma streaming, la serie avrebbe registrato 142 milioni di ore di streaming nei suoi primi tre giorni, e non solo.

A scalare la classifica degli show con il maggior numero di ore visualizzate c'è infatti anche la prima stagione della serie con Henry Cavill, che in questi giorni ha raggiunto il secondo posto con 49 milioni di ore visionate. Numeri decisamente incredibili, che fanno impallidire gli altri show sulla piattaforma negli USA. La terza stagione di Titans, infatti, è stata a questo punto superata con i suoi 23,8 milioni di ore. Un risultato che mette The Witcher faccia a faccia con un altro successo di quest'anno: Squid Game, che ha totalizzato le stesse ore di visualizzazione, fino al mese di Ottobre almeno.

In verità si tratta di un successo che non sorprende. Infatti la serie su Geralt di Rivia racconta la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo di The Continent, dove umani, elfi, strighi, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove la differenza tra bene e male è sottile. Qualcosa dunque di universale. Inoltre a dare certezza di un successo è anche il fatto che Netflix avesse già rinnovato per una terza stagione con una serie di spin-off in lavorazione.

E voi avete già visto la seconda stagione di The Witcher? Se la risposta è no, cosa aspettate?