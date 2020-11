The Witcher 2, riprese interrotte: 4 membri dello staff sono risultati positivi al Covid

Questo è un momento veramente molto difficile per le serie tv. Nonostante i complessi protocolli addottati infatti la produzione della seconda stagione di The Witcher sarebbe stata interrotta a causa di alcuni membri dello staff risultati positivi al Covid-19.

Le riprese di The Witcher 2 erano partite lo scorso febbraio ma, il crescente diffondersi della pandemia aveva costretto ad una lunga sospensione. La produzione era ripartita poi a luglio, ma a quanto pare, la serie tratta dai libri di Andrzej Sapkowski dovrà affrontare un nuovo stop che non sappiamo per quanto a lungo si protrarrà. La seconda stagione di The Witcher 2 dovrebbe arrivare sul piccolo schermo entro la fine del 2021 ma sembra ormai sempre più probabile che la varie sospensioni a cui questa serie sta andando in contro, potrebbero portare ad un eventuale slittamento.

La sinossi ufficiale della seconda stagione di The Witcher recita: "Convinto che Yennefer sia morta durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla a Kaer Morhen, il luogo più sicuro che conosca. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, deve proteggere la ragazza da qualcosa di ancora più pericoloso: il suo misterioso potere".

Insomma in questa nuova stagione molto spazio verrà dato a Kaer Morhen, l'antica fortezza dove venivano addestrati gli strighi sotto lo sguardo vigile del maestro Vesemir.