The Witcher 2, che ruolo avrà Vesemir nella seconda stagione?

L'arrivo della seconda stagione di The Witcher si avvicina, e pian piano scopriamo sempre più dettagli su ciò che vedremo. La showrunner ha rivelato quali elementi cambieranno rispetto alla prima season, e tra le varie cose, è stato annunciato anche un arrivo. Un attore, infatti, interpreterà Vesemir. Chi è? E che ruolo avrà questo personaggio?

Si tratta dell'attore danese Kim Bodnia. In verità, inizialmente, il ruolo era stato offerto a Mads Mikkelsen e poi a Michael Keaton, che però hanno rifiutato. Certo, Bodnia non è un rimpiazzo o uno qualsiasi: oltre a diversi film, l'uomo ha lavorato anche in TV con Killing Eve e The Bridge. Insomma, si tratta di un professionista di esperienza, elemento che ha decisamente e definitivamente convinto i produttori.

La showrunner ha commentato dicendosi davvero felice dell'arrivo di Kim, e dichiarato di aver ammirato i suoi precedenti lavori. "Non vedo l'ora di vederlo, darà tenacia e una grande forza al personaggio di Vesemir, che è parte importante della nostra prossima stagione" ha aggiunto Lauren S. Hissrich.

Vesemir sarà il mentore del Lupo Bianco, ed è un witcher anziano dotato di grandi abilità e straordinaria potenza. Si tratta di un personaggio la cui forza e la cui esperienza saranno fondamentali per gli eventi di questa seconda stagione. Vesemir è lo strigo più anziano e saggio, e sarà interessante vederlo in relazione a Geralt di Rivia.

Il personaggio interpretato da Bodnia è uno dei sopravvissuti al massacro di Kaer Morhen, che è l'antica fortezza dell'ordine dei witcher. Qui è nato il senso di protezione di Vesemir nei confronti dei sopravvissuti, che non sono molti, perché il massacro ha portato alla (quasi) completa estinzione dei cacciatori di mostri.

I fan attendono di vederlo nei nuovi episodi, in arrivo il 17 Dicembre 2021 su Netflix, mentre la showrunner ci assicura che la seconda stagione deve essere e sarà grandiosa.