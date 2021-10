The Witcher 2, tutto quello che sappiamo sulla trama della prossima stagione

Manca poco più di due settimane al rilascio su Netflix della seconda stagione di The Witcher, rinnovata per otto puntate dopo il grande successo dell’adattamento dei romanzi di Andrzej Sapkowski dedicati a Geralt di Rivia. Il precedente finale di stagione ci ha lasciato in medias res, promettendo un seguito importante.

In questo incredibile successo riscosso da Geralt presso il pubblico del piccolo schermo, buona parte del merito va sicuramente al protagonista Herny Cavill, riuscito a imporsi su piccolo schermo, con tutto il suo charme, nei panni di questo affascinante cacciatore di mostri. Al suo fianco torneranno le altre due protagoniste femminili: Freya Allan e Anya Chalotra rispettivamente nei panni della Principessa Cirilla e di Yennefer. Secondo un rumor, importanti rivelazioni apriranno The Witcher 2.

Avevamo lasciato il trio con Cirilla imbattutasi in Geralt proprio nel finale di stagione, mentre la seconda, Yennefer, sembrava essersi sacrificata durante la battaglia fra la Confraternita e Nilfgaard. Le storie dei tre ripartiranno proprio da qui. Convinto di aver perso Yennefer durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re del Continente, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che custodisce in sé.

Viste queste premesse e in linea con quanto detto dagli autori, l'appuntamento con The Witcher 2 si preannuncia più dark. Gran parte della stagione, a giudicare dal trailer, sarà dedicata a Geralt e Ciri e vedrà il primo porre sotto la propria protezione – e il proprio addestramento – la seconda. La coppia però è destinata, stando a quanto dichiarato dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich, a rincontrare una Yennefer data per dispersa, allineando così in un unico piano narrativo quella narrazione alternata fra Geralt, Ciri e Yennefer che aveva contraddistinto la peculiarità temporale della prima stagione. Molti i nuovi volti pronti ad aggiungersi: su tutti quello di Kristofer Hivju, il Tormund de Il Trono di Spade. E voi, siete pronti per il 17 dicembre?