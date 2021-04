The Witcher 2, già scelto l'attore del Re della Caccia Selvaggia? Le ultime sui casting

Quest'oggi è stato annunciato finalmente il termine delle riprese della seconda stagione di The Witcher, ma pare che oltre ai nuovi membri del cast già resi noti, vedremo parecchi volti nuovi nei prossimi episodi, a partire dall'interprete del Re della Caccia Selvaggia Eredin.

Stando a quanto riportato dal sito Redanian Intelligence, infatti, che solo qualche giorno fa ci segnalava l'arrivo del gruppo noto come Caccia Selvaggia/Wild Hunt nella seconda stagione di The Witcher, ci offre dei nuovi aggiornamenti sui casting dei futuri episodi.

In particolare, l'attenzione dei fan della saga nata dalla fantasia di Andrezj Sapkowski sarà sicuramente catturata da quello che sembrerebbe essere l'attore scelto per portare sullo schermo Eredin Bréacc Glas, uno dei grandi nemici di Geralt (Henry Cavill), che sarà interpretato da Sam Hazeldine (Peaky Blinders, The Innocents).

Dalle informazioni fornite in precedenza dal sito, tuttavia, sembra che la Caccia Selvaggia sarà semplicemente introdotta in questa seconda stagione di The Witcher, quindi possiamo credere che il suo leader assumerà sempre più importanza nelle stagioni successive dello show Netflix.

Intanto, anche a conferma di rumor che già aleggiavano nell'aria nei mesi passati, queste dovrebbero essere le altre nuove aggiunte al cast della serie.

Niamh McCormack sarà l'elfa e strega Lara Dorren

sarà l'elfa e strega Ann Firbank sarà anch'essa un'elfa, l'oracolo Ithlinne

sarà anch'essa un'elfa, l'oracolo Joseph Payne sarà lo scriba Jarre

sarà lo scriba Ania Marson sarà Voleth Meir /Deathless Mother

sarà /Deathless Mother Emily Byrt sarà Aylne (personaggio originale)

sarà (personaggio originale) Ed Birch sarà il Re di Redania Vizimir

The Witcher 2 arriverà su Netflix entro la fine del 2021.