The Witcher 2, la nuova scena tagliata: il confronto tra Vilgefortz e Stregobor

Parallelamente al debutto della seconda stagione di The Witcher, Netflix ha diffuso un lungo speciale con interviste al cast e la rivelazione di scene poi escluse dal montaggio finale: dopo la scena tagliata con Geralt e Triss che parlano del destino di Ciri, ecco il confronto tra Vilgefortz e Stregobor.

Nella nuova scena rivelata da Netflix, vediamo il confronto tra i maghi Vilgefortz e Stregobor (rispettivamente interpretati da Mahesh Jadu e Lars Mikkelsen) e la rispettiva sete di potere. Nella stagione 2 di The Witcher, infatti, abbiamo assistito al tentativo di Vilgefortz e Tissaia (MyAnna Bering) di prendere il controllo dei maghi di Aretuza.

In questa scena tagliata, che sembra svolgersi dopo il ritorno di Yennefer ad Aretuza, la discussione tra i due maghi riguarda proprio le loro ambizioni di potere sul controllo della fratellanza, tirando in ballo anche ciò che è successo a Yennefer nella battaglia di Sodden Hill: “C’ero, so che cosa ha fatto” rivela Vilgefortz, mentre Stregobor risponde “Allora sai che ogni cosa ha un costo. Le fiamme avrebbero dovuto distruggerla, invece ne è uscita illesa. C’è qualcosa di innaturale in lei”.

Stregobor fa riferimento alla scoperta della discendenza di Yennefer, del fatto che nelle sue vene scorra anche del sangue degli elfi: per il mago sarebbe proprio questa la causa del suo temperamento.

Nell’attesa della terza stagione di The Witcher, già confermata da Netflix, abbiamo analizzato con cura ogni episodio ed abbiamo riassunto in un articolo tutte le differenze tra The Witcher e i libri scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski.