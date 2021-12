The Witcher 2, la scena tagliata: Geralt e Triss parlano del destino di Ciri

Nella giornata di ieri, sul canale Youtube ufficiale della serie Netflix The Witcher è stata pubblicata una delle scene tagliate mostrata durante lo speciale aftershow di The Witcher 2, nella quale Geralt di Rivia e Triss parlano del destino della principessa Cirilla.

Nel brevissimo video (che potete vedere in testa all'articolo) possiamo vedere la scena tagliata in cui Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) discute con Triss (Anna Shaffer) del destino di Ciri: Triss rivela a Geralt che ha avuto una terribile visione che riguarda proprio la principessa, il cui futuro sembra segnato dalla distruzione.

Triss è chiaramente scioccata da ciò che ha visto, ma Geralt non sembra prestare molta attenzione al suo stato e ai suoi moniti, più interessato a scoprire dove si trovi Ciri per poterla raggiungere e proteggere.

Nonostante abbia debuttato da pochi giorni, The Witcher 2 è già un successo e ha raggiunto un numero di visualizzazioni da record. Nell'attesa della già confermata terza stagione, è attualmente in produzione la serie prequel The Witcher: Blood Origin, il cui trailer è stato rivelato proprio con l'uscita di The Witcher 2.

A proposito della season 2, avete visto la nostra intervista a Kim Bodnia di The Witcher? L'attore danese che interpreta Vesemir ci ha raccontato come ha imparato a conoscere l'universo di The Witcher grazie ai videogiochi consigliati dai figli.