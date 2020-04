The Witcher 2: la sceneggiatrice lascia nuovi indizi sui nemici principali

Dopo aver condiviso una foto dal set di The Witcher 2, la showrunner torna a parlare del futuro della serie e si concentra in particolare su alcuni villain che potrebbero davvero dare del filo da torcere a Geralt di Rivia.

"Non vedo l'ora di scavare più a fondo in Cahir e Fringilla nella stagione 2... chi sono, perché Nilfgaard è importante per loro, e quale sarà il loro percorso a partire da qui... è una delle mie parti preferite della seconda stagione", ha dichiarato su Twitter, in occasione del Quarantine Watch Party organizzato da Comicbook.com.

A giudicare dalle sue parole, i due personaggi avranno un ruolo di grande rilievo nel corso dei nuovi episodi. Il cavaliere nilfgaardiano e la potente maga si sono ritrovati insieme durante l'assedio di Cintra, dopodiché Cahir si è dimostrato un abile segugio sulle tracce di Ciri, mentre Fringilla ci ha dato un assaggio del suo potere magico.

È probabile che nella seconda stagione li vedremo combattere contro Geralt, che si ritrova a proteggere in prima persona Ciri. Potrebbero essere loro i nemici principali? O arriverà una nuova minaccia ad impensierire lo strigo?

In attesa di scoprire se Netflix posticiperà la serie, possiamo goderci una divertente parodia di The Witcher in stile Guardiani della Galassia.