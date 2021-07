The Witcher 2, alla scoperta della fortezza di Kaer Morhen nel nuovo video dal set

Il primo trailer completo della seconda stagione di The Witcher è stato diffuso ieri e ci ha invitato a casa di Geralt di Rivia, la fortezza di Kaer Morhen. Ora, un nuovo video dal set ci permette di esplorare meglio l’ambientazione.

Il primo trailer completo della stagione 2 di The Witcher è stato l'ultimo grande annuncio di WitcherCon 2021, evento virtuale interamente dedicato al franchise, dopo il primo trailer e la data di uscita confermata per il lungometraggio animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che fungerà da prequel del live-action.



Il trailer segue Geralt e Ciri mentre viaggiano insieme e offre un'anticipazione di ciò che è successo a Yennefer. Il filmato ci anticipa anche l'arrivo di Geralt e Ciri a Kaer Morhen, la riunione di Geralt con gli altri witcher e le loro reazioni a Ciri. Inoltre, sebbene la sua faccia non sia mostrata, il mentore di Geralt, Vesemir, sembra apparire nel trailer, mentre osserva Geralt che si allena.



Durante le sue numerose rappresentazioni nei giochi e sullo schermo, Kaer Morhen è stata a lungo il santuario di Geralt e dei suoi fratelli strighi; ma qual è la storia dietro questo antico castello e il suo posto nella mitologia dei witcher? Questo interessante video ci mostra come Kaer Morhen ha preso vita per la seconda stagione della serie Netflix che debutterà venerdì 17 dicembre su Netflix.



