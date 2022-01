The Witcher 2, alla scoperta di Kaer Morhen: nuovo video dal dietro le quinte

The Witcher 2 è disponibile su Netflix ormai da qualche settimana ma, il successo di questo show tratto dai libri fantasy di Andrzej Sapkowski non accenna ad esaurirsi e così, è stato diffuso un nuovo video dal dietro le quinte che ci mostra Kaer Morhen, la celeberrima fortezza degli strighi, in cui è stato addestrato lo stesso Geralt Di Rivia.

Come potete vedere dalla clip in calce a questa notizia, il cast e la troupe commentano quella che è l'idea di base che ha permesso la realizzazione di questo luogo tanto iconico, spiegando anche le ragioni che hanno spinto i creatori a renderlo tanto oscuro. Vengono poi rivelati alcuni segreti di Kaer Morhen, presentando la fortezza anche dal punto di vista architettonico che fotografico.

Si tratta ovviamente di un video molto interessante, che ci da la possibilità di approfondire uno dei set più visti nella seconda stagione di The Witcher posto tra le montagne del regno di Kaedwen, che di fatto ha visto crescere tanti strighi prima dell'attacco subito da questi particolari esseri, ritenuti da molti un abominio.

Intanto, proseguono i lavori per The Witcher 3 che a quanto pare, stando alle parole della showrunner Lauren Schmidt Hissrich, sarà una stagione a dir poco fantastica. Voi fin qui, cosa pensate di questa serie Netflix? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.