The Witcher 2, scoppia la polemica sul 'race swapping': parla Lauren Hissrich

The Witcher 2 spopola su Netflix ma nelle ultime ore la serie fantasy tratta dai libri di Andrzej Sapkowski è finita nell'occhio del ciclone nel tentativo di essere il più inclusiva possibile. La polemica è stata alimentata da Lauren Hissrich che, con un video sui social, ha spiegato le ragioni delle sue scelte, chiedendo rispetto ai fan.

La showrunner di The Witcher ha infatti sottolineato come la serie abbia apportato una serie di modifiche al materiale originale proveniente dai libri, proprio per permettere a ciascun telespettatore di riconoscersi. Questo discorso su quello che lei definisce "race swapping" non è particolarmente piaciuto ai fan che hanno iniziato ad inondarla di insulti.

In risposta a questo shitstorming, Lauren Hissrich ha pubblicato alcuni post su Twitter chiedendo maggiore rispetto non solo per la sua persona ma anche e soprattutto per il suo lavoro di autrice e dunque per le scelte compiute in The Witcher.

"Ho iniziato una discussione in modo del tutto improvvisato ma mi sembra di aver creato un danno al fandom più che altro. Devo essere onesta, The Witcher è tutta una questione di tolleranza. Eppure sembra che il messaggio dello show non sia stato colto".

La showrunner che ha ricevuto molte critiche anche per il finale di The Witcher 2, ha poi aggiunto: "Perchè tutto sembra essere così difficile? Per chiunque arrivi sulla mia pagina, vecchi o nuovi, le regole sono piuttosto basilari. Non tollero l'incitamento all'odio. O le dickpic. Gli insulti sono per i bambini. Possiamo discutere di razzismo/sessismo/fanatismo e qualsiasi altro problema nel mondo, purchè siate rispettosi[...] evitiamo discorsi che potrebbero essere poco inclusivi".

