The Witcher 2: la serie con Henry Cavill è la più vista su Netflix!

A pochi giorni dal suo debutto in streaming, la seconda stagione di The Witcher è diventata la serie tv più vista di Netflix, volando in testa alla classifica delle produzioni che hanno ricevuto il maggior numero di visualizzazioni nel corso dell'ultima settimana.

Probabilmente c'era da aspettarselo visto che perfino Andrzej Sapkowski ha promosso a pieni voti questo nuovo capitolo di The Witcher. In molti infatti, ritengono che questi episodi siano ancora migliori dei precedenti e che l'interpretazione di Henry Cavill sia a dir poco fenomenale. D'altro canto l'attore non ha mai nascosto di essere un grandissimo fan di questo franchise videoludico e dunque, ce la sta mettendo davvero tutta per interpretare al meglio il complesso ruolo di Geralt Di Rivia.

La prima stagione di The Witcher è stata rilasciata esattamente due anni prima della seconda, battendo praticamente ogni record. Le avventure dello strigo hanno conquistato il mondo intero e stando al punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes da The Witcher 2, sembra che il secondo capitolo di questo show tratto dai libri fantasy dello scrittore polacco potrà fare ancora meglio.

Se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di The Witcher 2, e fateci sapere come sempre, cosa ne pensate nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.