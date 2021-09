The Witcher 2, primo sguardo all'incredibile personaggio interpretato da Kristofer Hivju

Kristofer Hivju si è unito al cast di The Witcher 2 per interpretare il ruolo di Nivellen, un ricco aristocratico colpito da una maledizione che lo ha reso una bestia per i crimini commessi in passato dalla sua famiglia.

Questo personaggio apparirà nel corso della prima puntata di The Witcher 2 e non è ancora chiaro se lo vedremo anche nel resto della stagione ma, dopo la messa in onda del TUDUM, ovvero l'evento globale destinato ai telespettatori Netflix, sui social sono comparse alcune sue immagini.

Il primo a postare una foto di Nivellen è stato l'interprete di Geralt Di Rivia Henry Cavill, il quale ha ironizzato sul fatto che Kristofer Hivju abbia deciso di prendere parte alla serie al naturale senza servirsi di make up o di eventuali effetti speciali. L'attore su Instagram ha scritto: "Il sorprendente, il meraviglioso, l'elettrico e l'enigmatico Kristofer Hivju. Kristofer è stato straordinariamente coraggioso per la stagione 2 di The Witcher e ha deciso di interpretare il personaggio di Nivellen senza trucco o effetti visivi, come potete ben vedere. Kristofer, siamo tutti così orgogliosi".

A sua volta Kristofer Hivju in merito al personaggio di Nivellen ha detto: "Primo sguardo: NIVELLEN! È stata un'esperienza meravigliosa interpretare questo personaggio strano, riservato, spiritoso, sensibile e giocoso! Una menzione d'onore a tutta la squadra che ha creato il look di Nivellen: dalle protesi, al trucco, al reparto CGI! Non vedo l'ora che tutti voi guardiate la seconda stagione di The Witcher. È stata una gioia pura questa esperienza".



Intanto al TUDUM è stata annunciata la stagione 3 di The Witcher, la notizia era già nell'aria da tempo ormai ma, ora abbiamo la certezza che Netflix continua a puntare tanto su questa serie tratta dai libri di Andrzej Sapkowski.