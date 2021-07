The Witcher 2, ecco un primo sguardo ai nuovi Witcher della serie Netflix!

Dal recente WitcherCon è arrivato il trailer ufficiale della seconda stagione di The Witcher, la seguitissima serie Netflix basata sui romanzi dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, che ha offerto un fan un primo sguardo alle new entry del secondo arco narrativo.

I più attesi tra questi sono sicuramente i nuovi Witcher, i quali includono Kim Bodnia nei panni di Vesemir, Paul Bullion nel ruolo di Lambert, Yasen Atour come Coen, e Basil Eidenbenz nei panni Eskel. Nei nuovi episodi faremo la loro conscenza a Kaer Morhen, l'antico maniero dove gli strighi vengono sottoposti al loro duro addestramento e dove subivano le loro mutazioni, per affrontare i mostri e le creature che popolano il Continente.

In attesa di vederli finalmente in azione, Netflix ha pubblicato (via Comicbook.com) una foto che li ritrae tutti insieme nella sala principale di Kaer Morhen, incluso lo sfuggente Vesemir, che troviamo seduto in fondo.

"Le mie aggiunte preferite della seconda stagione sono probabilmente i nuovi Witcher", ha dichiarato la showrunner Lauren S. Hissrich. "Davvero, nella prima stagione abbiamo conosciuto Geralt e lui è il nostro esempio di witcher. E poi ce n'è un altro, Remus, che incontriamo nell'episodio 1x03 e che viene fatto fuori rapidamente. Quindi per noi si trattava davvero di riportare Geralt alle sue radici e imparare da dove proveniva, qual è la sua storia e qual è il suo senso della famiglia."



Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutti i dettagli sui nuovi Witcher della stagione 2.