The Witcher 2, lo show con Henry Cavill ufficialmente certificato Fresh su Rotten Tomatoes

Finalmente la seconda stagione di The Witcher è approdata su Netflix a partire da ieri e sembra che l’attesa di quasi due anni sia valsa la pena. La serie è apparentemente migliorata in termini di qualità.

Quando il primo lotto di episodi ha debuttato nel dicembre del 2019, ha avuto un'accoglienza mista, guadagnando solo il 68% su Rotten Tomatoes. La seconda stagione di The Witcher, tuttavia, è salita alle stelle, guadagnando una valutazione quasi perfetta del 96% ed è ufficialmente "Certified Fresh" sulla piattaforma.



Grazie a questo grande balzo in avanti della sua seconda stagione, il nuovo lotto di episodi di The Witcher supera altri successi Netflix di quest'anno, tra cui Squid Game (94%), Maid (93%) e Midnight Mass (86%). A loro merito, Netflix sapeva già che cosa avevano tra le mani poiché avevano già rinnovato The Witcher per una terza stagione a settembre.



"Quello che dirò della terza stagione", ha detto la showrunner Lauren S. Hissrich in un panel all'inizio di quest'anno, "gli sceneggiatori sono tornati a Los Angeles a lavorare diligentemente mentre io sono qui per farlo, quindi sono grata. [...] È una stagione davvero divertente, e segue molto da vicino un libro in particolare, ha molta azione, un po' di morte... un po' di morte."



I fan devono quindi prepararsi a tristi eventi in futuro, intanto se non avete ancora guardato la terza stagione scoprite quali sono le 5 cose da ricordare di The Witcher 2 nel nostro approfondimento.