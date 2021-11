The Witcher 2, la showrunner anticipa: 'Eskel avrà un ruolo molto importante'

Le ultime dichiarazioni della showrunner Lauren S. Hissrich hanno anticipato qualche novità sul futuro di The Witcher. Tra le new entry della nuova stagione vedremo Basil Eidenbenz, che sostituisce Thue Ersted Rasmussen nel ruolo di Eskel. Il suo non sarà un semplice ruolo di contorno, come assicura proprio la creatrice della serie Netflix.

In una sessione di domande e risposte su Twitter, infatti, nei giorni scorsi Lauren S. Hissrich ha parlato di molti aspetti della seconda stagione di The Witcher. "Eskel ha un ruolo ENORME, sia nella vita di Geralt che per Kaer Morhen" ha risposto a una specifica domanda. "Vedrete come si svologerà il tutto..."

Questa notizia si unisce così a tutto quello che sappiamo finora sulla trama di The Witcher 2, che sarà in streaming dal prossimo 17 dicembre. La serie è anche già stata rinnovata da Netflix per la terza stagione.

Nei nuovi episodi, torneranno Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, Freya Allan in quello di Ciri e Joey Batey nei panni di Jaskier. Tra le new entry, oltre a Basil Eidenbenz, ci sono invece Yasen Atour, Kim Bodnia, Paul Bullion, Aisha Fabienne Ross, Agnes Bjorn, Mecia Simson. Farà parte del cast di The Witcher anche Kristofer Hivju, visto anche in Game of Thrones.

Quali sono le vostre aspettative sulla seconda stagione di The Witcher? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.