The Witcher 2, la showrunner sul futuro della serie: 'Ci sarà qualche morte'

Non è ancora arrivata su Netflix la seconda stagione, molto attesa specialmente dopo l'uscita del trailer di The Witcher 2, che già si inizia a parlare della terza, e di come potrebbe evolversi la serie con Henry Cavill ispirata ai libri fantasy e alla saga dei videogiochi. La creatrice Lauren S Hissrich è già proiettata verso il futuro dello show.

La showrunner è stata ospite di un panel al Lucca Comics & Games, e ha dato qualche anticipazione sulla terza stagione di The Witcher.

"Quello che dirò sulla terza stagione è che gli sceneggiatori sono diligentemente tornati a Los Angeles a lavorare mentre io sono qui, per cui gli sono molto grata" ha detto Lauren S Hissrich. Su quello che accadrà nella serie, ha promesso "una stagione davvero divertente", preannunciando che seguirà piuttosto fedelmente la trama di "un libro particolare".

La terza stagione di The Witcher, quindi, avrà "molta azione, e qualche morte... e qualche morte" ha ripetuto Hissrich per rendere più chiaro il concetto. Sarà bene, forse, non affezionarsi troppo a nessun personaggio. Ma è ancora presto per tutto questo: prima, dal 17 dicembre, ci sono su Netflix gli episodi della stagione 2. Vedremo, stando a quanto ha anticipato Henry Cavill, un Geralt più "intellettuale, filosofico e saggio", a differenza dell'eroe "scontroso, oscuro e misterioso" della prima stagione.

