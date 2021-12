The Witcher 2, la showrunner: 'Meno mostri? E' stata una nostra scelta'

In molti hanno notato che nella seconda stagione della serie Netflix The Witcher, Geralt di Rivia combatte contro un numero minore di mostri rispetto alla prima serie di episodi. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha recentemente spiegato le ragioni di questa scelta specifica della produzione. Ecco che cosa ha rivelato!

Sin dall'inizio della seconda stagione, Geralt (interpretato da un Henry Cavill unico in The Witcher) è pervaso dal dolore per la perdita dell'amata Yennefer (Anya Chalotra) dopo la battaglia di Sodden Hill, oltre che impegnato nel compito di tenere al sicuro la principessa Cirilla (Freya Allan). In ogni caso, i fan della saga letteraria insieme a quelli della saga videoludica non vedevano l'ora di vederlo alle prese con le varie bestie malvagie.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha di recente spiegato perché abbiamo visto molti meno scontri in The Witcher 2: "E' stata una scelta molto specifica" ha replicato Hissrich. "Guardando indietro alla prima stagione e ai mostri che c'erano, se alcuni erano ottimi, altri non funzionavano così bene. Per me, quelli che hanno funzionato meglio sono quelli che hanno cambiato la direzione della storia" ha aggiunto, spiegando che i nemici non devono essere meramente un elemento di azione, ma devono contribuire al proseguimento della narrazione.

I mostri presenti in The Witcher 2, dunque, dovevano enfatizzare ancora di più la storia: "Ogni mostro che Geralt si trova a dover combattere rappresenta qualcosa e, ovviamente, fa parte di un mistero più grande che sta tentando di risolvere, quindi hanno un più ampio significato sullo schermo" ha commentato la showrunner.

Anche se è minore il numero dei mostruosi nemici che Geralt si trova ad affrontare, "in questa stagione le sequenze con i mostri sono più lunghe" ha sottolineato Lauren Hissrich. "Ce ne sono di meno, ma in realtà si tratta di un'esperienza più profonda".

A prescindere dalla quantità di scontri contro le creature malvagie, The Witcher 2 ha raggiunto il record di visualizzazioni, scalando la top 10 di Netflix cumulando visualizzazioni per un totale di 142 milioni di ore.