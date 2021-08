The Witcher 2, la showrunner promette: 'Anche quest'anno ci saranno grandi canzoni'

"Toss a coin to your Witcher, O' Valley of Plenty, O' Valley of Plenty...". Eeeeee ora ce l'avete in testa. Prego. Ma non preoccupatevi: la showrunner di The Witcher promette che per la seconda stagione della serie Netflix ce ne saranno molte altre di canzoni che avranno questo effetto.

Se come noi e Joey Batey non siete riusciti a togliervi Toss a Coin to your Witcher dalla testa da quando la prima stagione della serie è approdata su Netflix, forse vi farà piacere (o terrore) sapere che la nuova stagione dello show promette di fare altrettanto.

Durante i TCA, infatti, la showrunner di The Witcher Lauren Hissrich ha anticipato che "Jaskier farà ritorno nella seconda stagione, e avremo delle canzoni davvero belle [da farvi ascoltare]".

Che si possa ripetere il successo della prima stagione anche in fatto di musica? Dopotutto, non è semplice creare dei tormentoni musicali in questo campo, specialmente all'interno di una serie fantasy.

"Siamo ovviamente incredibilmente orgogliosi di quello che avevamo fatto [con la serie], e speravamo che i fan accogliessero bene il modo in cui avevamo raccontato la storia. E speravamo che ci fosse una canzone che rimanesse in testa agli spettatori" commenta sempre la Hissrich "[Con Toss a Coin to your Witcher] anche nella sala montaggio, tornavamo il giorno dopo e tutti che dicevano 'Oh, ho avuto quel brano in testa per tutta la notte'. Così speravamo che accadesse lo stesso per i fan".

La seconda stagione di The Witcher arriverà il 17 dicembre su Netflix. Chissà quale sarà il nuovo tormentone...