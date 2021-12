The Witcher 2, tutti i simboli delle scene d'apertura spiegati bene

Come per la stagione precedente, nell'apertura di ogni episodio di The Witcher 2 vediamo un simbolo diverso, collegato alla trama della puntata e agli eventi che riguarderanno i protagonisti. Vediamo uno per uno tutti i simboli della stagione 2 dello show Netflix, che potrebbero essere già noti ai fan dei libri o della saga videoludica!

L'attesissima stagione 2 di The Witcher, la serie fantasy basata sulla serie letteraria di Andrzej Sapkowski, ha debuttato su Netflix il 17 dicembre, riprendendo il filo della trama del primo ciclo di episodi: Geralt di Rivia (Henry Cavill) porta con sé la principessa Cirilla (Freya Allan) a Kaer Morhen con l'obiettivo di proteggerla e addestrarla. Nel frattempo Yennefer (Anya Chalotra) lotta per riconquistare la sua magia e ritrovare la sua strada dopo gli eventi della battaglia di Sodden Hill. Se ve la siete persa, ecco la nostra recensione di The Witcher 2.

Come i titoli degli episodi, anche i simboli mostrati all'inizio danno degli indizi su cosa accadrà nell'episodio e su quale personaggio, mostro o svolta di trama si focalizzerà. Vediamoli uno ad uno!

Episodio 1 - Un briciolo di verità

Nei credits d'apertura del primo episodio di The Witcher 2, il simbolo rappresenta una strana creatura alata che a prima occhiata potrebbe sembrare un drago. In realtà, il titolo dell'episodio è tratto da una storia breve di Sapkowski ispirata a La Bella e la Bestia nella quale Geralt incontra Nivellen (Kristofer Hivju) e la bruxa Vereena (Agnes Born), una ragazza dalla inquietante bellezza che è capace di trasformarsi proprio nella creatura rappresentata nella figura rappresentata a inizio puntata. A proposito di Nivellen, avete letto la nostra intervista a Kristofer Hivju di The Witcher?

Episodio 2 - Kaer Morhen

Geralt torna a Kaer Morhen con Ciri, nella fortezza antica che è la casa di tutti i Witcher: è per questo che il simbolo dell'episodio è l'iconico medaglione dei Witcher che ritrae la testa di un lupo. In particolare, si tratta del medaglione di Eskel (Basil Eidenbenz): sul lato sinistro, infatti sembrano spuntare delle radici, un'anticipazione di ciò che avverrà nell'episodio, quando Eskel sarà infettato da una creatura nota come Leshy e inizierà a trasformarsi in un albero.

Episodio 3 - Ciò che è perso

Il simbolo del terzo episodio sembra ritrarre una rondine dalle ali spezzate: nei libri, la rondine è il simbolo di Ciri, sulla cui storia si focalizza infatti la trama della puntata. La principessa è spezzata dalla perdita della sua famiglia, del suo regno e per gran parte della stagione 2 si sente persa. Il simbolo, dunque, rappresenta il suo momento di fragilità prima dell'inizio dell'addestramento a Kaer Morhen.

Episodio 4 - Le spie di Redania

Il titolo fa riferimento agli agenti segreti del mondo di The Witcher e il simbolo dell'episodio allude al loro capo, Sigismund Dijkstra (interpretato da Graham McTavish), che appare per la prima volta nello show. In questo episodio vediamo anche il ritorno di Ranuncolo, il bardo amico di Geralt che sotto il nome di Sandpiper sta conducendo un'operazione di contrabbando di elfi a Cintra.

Episodio 5 - Invertire la rotta

In apertura dell'episodio 5 vediamo una bilancia, oggetto che rappresenta comunemente la giustizia. In questo caso il riferimento potrebbe essere al tema ricorrente del mantenere un equilibrio nella vita, ma la bilancia sembra essere affissa a una sorta di roccia frastagliata: per la maggior parte della puntata Geralt approfondisce il mistero dei monoliti, ai quali potrebbe far riferimento il simbolo.

Episodio 6 - Caro amico...

Una mano le cui dita si trasformano in fiamme: è questo il simbolo in apertura del sesto episodio, un chiaro riferimento a Rience, un mago del fuoco che per ragioni misteriose è sulle tracce di Ciri. Rience attacca prima Vesemir e Triss a Kaer Morhen, poi raggiunge Geralt, Yennefer e Ciri al tempio dedicato alla dea Melitele.

Episodio 7 - Voleth Meir

Il simbolo dell'episodio 7 è un teschio ritratto con la bocca aperta e gli occhi bendati: un riferimento al personaggio che dà il titolo alla puntata, Voleth Meir, un demone che si nutre del dolore altrui e che ha le sembianze di una donna anziana.

Episodio 8 - Famiglia

Nell'apertura dell'ultimo episodio di The Witcher 2 vediamo tre sfere che orbitano prima di scontrarsi tra loro e prendere la forma di un albero. Si tratta dell'Albero delle Medaglie di Kaer Morhen, che nella puntata conclusiva fa da sfondo al tentativo dei Witcher di fermare l'impeto distruttivo della Madre Immortale che ha preso il controllo della mente e delle abilità di Ciri. Inoltre, possiamo individuare anche un riferimento all'albero genealogico di Ciri e al mistero che avvolge le sue origini, nonché al fatto che a fine puntata lei, Geralt e Yennefer sono diventati una nuova famiglia: una nuova featurette mostra l'evoluzione di Ciri in The Witcher 2.