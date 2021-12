The Witcher 2 stupisce i fan: nella scena post credit il trailer del prequel Blood Origin!

The Witcher 2 arriva oggi su Netflix, ma alcuni fan si sono già accorti che Netflix ha nascosto una gradita sorpresa come scena post-credit: il trailer di The Witcher: Blood Origin, serie prequel in arrivo il prossimo anno.

Il trailer, che compare a circa metà dei titoli di coda di The Witcher 2, è stato ora pubblicato anche su YouTube (insieme a dei concept mostrati sui social, e disponibili in calce) e come al solito ve lo proponiamo nel player all'interno dell'articolo: il filmato promozione fornisce ai fan alcuni frammenti della prossima avventura ambientata nell'universo di The Witcher, che sarà composta da sei episodi.

Il teaser mostra i personaggi principali Éile (Sophia Brown), Fjall (Laurence O'Fuarain) e Scian (Michelle Yeoh) mentre viaggiano attraverso grandi paesaggi fantasy, anticipando anche una buona dose di violenza che sicuramente farà da contorno alla storia. Tuttavia, il filmato rivela molto poco sulla trama dello show, che secondo quanto riferito racconterà la creazione del primissimo Witcher. Al momento si sa poco della storia di Blood Origin, ma i produttori della serie hanno confermato che approfondirà la storia del continente in cui è ambientata la serie principale con Henry Cavill, esplorando come i mondi inizialmente separati dei mostri, degli uomini e degli elfi sono diventati uno solo durante l'evento noto come 'Congiunzione delle Sfere'.

Quali sono le vostre aspettative? Avete gradito la sorpresa organizzata da Netflix? Ditecelo nei commenti.