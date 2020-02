The Witcher 2: spunta una nuova lista di personaggi. Confermati Dijkstra e Lambert?

Le riprese di The Witcher 2 sono iniziate e con esse sono piovute sul web una serie di indiscrezioni riguardanti i nuovi personaggi che troveremo nella seconda stagione. Grazie al sito Redanian Intelligence possiamo fare il punto della situazione.

La stessa showrunner ha assicurato che in The Witcher 2 ci saranno nuove e divertenti aggiunte, ma grazie a questa lista di produzione possiamo farci un'idea più chiara dei ruoli che sono stati ricercati per la serie. Spicca subito il nome di Nivellen , descritto come un uomo maledetto dalle sembianze animalesche. I fan hanno già imparato a conoscerlo come uno dei personaggi più carismatici incontrati da Geralt nel libro Il guardiano degli innocenti (The Last Wish). Sappiamo già che Nivellen sarà interpretato da Kristofer Hivju, attore già visto in Game of Thrones. Tra gli altri personaggi troviamo anche Lambert , Ithlinne e ovviamente Vesemir. Sembra a questo punto essere confermata la presenza di Dijkstra , il capo della Guardia di Redania. Dei rumor parlavano di un provino effettuato da un attore de Lo Hobbit per il ruolo di Dijkstra, ma per il momento non ci sono ancora conferme in merito.

Di seguito riportiamo la lista completa apparsa su Redanian Intelligence, il sito dedicato alle indiscrezioni sulla serie Netflix. Accanto al nome fittizio usato per la lavorazione trovate il nome del personaggio, l'entità del ruolo (Lead per un ruolo principale, Guest per un ruolo limitato, Recurring per un ruolo non limitato ad una sola apparizione), e l'età che dovrebbe avere il personaggio. A lato è presente una descrizione fisica e caratteriale, utile agli attori che hanno intenzione di sostenere l'audizione:

Frankie (Francesca) - Lead Role - Età 20/30 - La donna più bella del mondo. Alta, intelligente, potente e protettiva nei confronti del figlio.

Nigel (Nivellen) - Guest Role - Età 25/35 - Primo Episodio - È stato maledetto quando era un giovane aristocratico. Affascinante, simpatico e pieno di rimorsi.

Cornelius (Coen) - Lead Role - Età 20/30 - Un guerriero. Letale con la spada. Ha l'incarico di addestrare un giovane apprendista. È alla mano e simpatico.

Leonardo (Lambert) - Lead Role - Età 30/40 - Un guerriero alto e dalla lingua tagliente. Incline ad indulgere in piaceri quali il cibo, il sesso e l'alcol, ma è degno di fiducia.

Vesemir - Lead Role - Età 60/69

Gary - Recurring Role - Età 20/25 - Quattro Episodi - Fisico largo, alto. Pieno di giovinezza e gioviale. È il fratello minore di Frankie (Francesca), dalla cui leadership dipende.

David (Dijkstra) - Recurring Role - Età 40/50 - 3 Episodi - Un uomo gigantesco, capo delle spie e braccio destro del re. Molto intelligente e abile.

Vanessa-Marie - Recurring Role - Età 70/100 - 3 o 4 Episodi - Una donna dai capelli bianchi. Un demone, che vaga per le terre contrattando e andando in cerca dei desideri più nascosti ed oscuri delle persone.

Richard (Rience) - Recurring Role - Età 30/35 - 3 Episodi - In forma e pieno di rabbia. Imprigionato dalla regina, si trova in seguito con il compito di ritrovare un gioiello prezioso. Intelligente, abile e sadico. Niente lo fermerà dall'ottenere ciò che vuole.

Laura (Lydia) - Recurring Role - Età 20/25 - 2 Episodi - Capelli neri, occhi nocciola. Ha delle cicatrici a causa di un esperimento andato male. È la segretaria e l'assistente del Maestro. È artefice di un'orribile azione.

Violet - Recurring Role - Età 12/14 - 2 o 3 Episodi - Una giovane ragazza dai capelli neri. Sadica e intelligente.

Victoria (Vereena) - Guest Role - Età 18/27 Richiesta esperienza fisica. Bella, fragile e vulnerabile al di fuori. Quando si sente minacciata, è capace di una violenza brutale. C'è qualcosa di animalesco in lei.

Isolde (Ithlinne) - Guest Role - Età 70/100 - 1 Episodio - Alta, affascinante. Ha delle rughe ma ha un viso pulito. È una guaritrice e un oracolo, con un dono per la divinazione e le profezie. È calorosa ma incute paura al tempo stesso. È richiesta disponibilità a spogliarsi.

Anna - Guest Role - Età 25/30 - 1 Episodio - Una feroce prostituta, entra a far parte di un gruppo di soldati che non teme di comandare.

Sembra proprio che le new entry non mancheranno nella nuova stagione: una nuova schiera di personaggi affiancheranno i protagonisti Geralt, Ciri e Yennefer. Come ciliegina sulla torta potremo ammirare anche un mostro noto ai fan di The Witcher 3. Cosa ne pensate? Quali attori vedreste bene per i ruoli?