The Witcher 2, la nuova stagione della serie è tra le più viste di sempre su Netflix

La seconda stagione di The Witcher non ha avuto molto da invidiare alla prima, nemmeno in termini di popolarità. Pare infatti che la serie con protagonista Henry Cavill sia di nuovo tra le più viste su Netflix.

Lo scorso 17 dicembre ha fatto il suo debutto su Netflix l'attesissima seconda stagione di The Witcher, la serie con Henry Cavill basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, e i fan hanno reso lo show un altro successo per la piattaforma.

Secondo i dati riportati anche da Comicbook, infatti, gli abbonati Netflix avrebbero guardato i nuovi episodi per un totale di 462.5 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni sulla piattaforma.

Se prendiamo in considerazione solo le serie tv di lingua inglese, The Witcher 2 si posizionerebbe settima nella classifica dei migliori debutti per una serie originale Netflix. In prima posizione abbiamo infatti la serie di Shonda Rhimes Bridgerton, seguita dalla terza stagione di Stranger Things, la prima stagione di The Witcher, la seconda e la terza di 13, la nuova serie con Margaret Qualley Maid e la terza stagione di You.

Ma d'altronde Netflix ha dimostrato di averci visto lungo rinnovando The Witcher per una terza stagione ancor prima che la seconda avesse modo di arrivare sugli schermi, e mettendo in cantiere diversi spin-off come il prequel The Witcher: Blood Origin e il progetto animato The Witcher: Nightmare of the Wolf.

E a voi l'avete già vista la seconda stagione di The Witcher? Fateci sapere nei commenti.