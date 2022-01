The Witcher 2, star su QUELLA morte scioccante: Sapevo che i fan si sarebbero arrabbiati

Dopo aver decifrato tutti i simboli degli episodi di The Witcher 2, torniamo a parlare di una delle morti più sconvolgenti alle quali i fan hanno assistito durante la nuova stagione della popolare serie tv fantasy di Netflix con protagonista Henry Cavill.

Stiamo parlando ovviamente della morte di Eskel, uno dei personaggi più popolari del franchise tanto nella saga letteraria creata da Andrzej Sapkowski quanto in quella videoludica sviluppata da CD Project Red. Nonostante ciò, comunque, nella serie tv live-action di Netflix il personaggio - interpretato da Basil Eidenbenz - viene ucciso in uno dei primi episodi della seconda stagione, dopo essere stato infettato da un Leshen. Ora, parlando con The Direct, il co-protagonista Paul Bullion (interprete di Lambert) ha affrontato l'argomento, uno dei più controversi tra i fan di The Witcher.

“Sapevo al 100% che ci sarebbero stati dei fan che non l'avrebbero presa bene. È uno dei personaggi preferiti degli appassionati della saga, del resto. Puoi trovare di tutto nelle fan art e nella fan fiction riguardanti il mondo di The Witcher: Eskel, Lambert e Coen sono tra i più amati. Personalmente, come narratore, penso che se hai intenzione di realizzare un adattamento televisivo, allora è bello lasciare il pubblico a bocca aperta. Anzi direi che il fattore sorpresa è fondamentale, soprattutto se ti stai rivolgendo ai fan più accaniti della saga, quelli che sanno tutto sui libri. Io ho scoperto quello che sarebbe successo quando ho letto le sceneggiature, e mentre leggevo gli episodi mi chiedevo se nelle puntate successive quel personaggio sarebbe tornato in vita con qualche incantesimo. Mi rivolgo ai fan di Eskel: anche se quella scena vi ha scioccato o vi ha lasciati pieni di tristezza, non è comunque bello guardare qualcosa e dire: 'Oh, cavolo, questo non l'avevo previsto'? Penso che sia stata una decisione molto coraggiosa e gli sceneggiatori hanno il mio assoluto sostegno".

