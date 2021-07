The Witcher 2: svelata la data d'uscita su Netflix e tutti i titoli degli episodi!

Al termine del primo panel del WitcherCon, l'evento digitale organizzato da Netflix e CD Projekt Red per aggiornare i fan sul futuro del franchise di The Witcher, è stata finalmente annunciata la data di uscita della seconda stagione della serie con protagonista Henry Cavill.

Insieme ad un nuovo banner che ritrae Geralt di Rivia e Ciri (Freya Allan) di schiena, gli account ufficiali del colosso dello streaming hanno rivelato che i nuovi episodi di The Witcher debutteranno in streaming il prossimo 17 dicembre 2021.



Oltre a pubblicare delle nuove immagini ufficiali, una delle quali dedicata a Jasker, Netflix ha inoltre rivelato i titoli di tutti gli episodi della nuova stagione (escluso il finale):

Episodio 1 - A Grain of Truth

Episodio 2 - Kaer Morhen

Episodio 3 - What Is Lost

Episodio 4 - Redanian Intelligence

Episodio 5- Turn Your Back

Episodio 6 - Dear Friend

Episodio 7 - Voleth Meir

Episodio 8 - [CENSURATO]

Come riportato da The Wrap, tra le new entry della stagione 2 troveremo Yasen Atour nei panni di Coen, Agnes Born nel ruolo di Vereena, Paul Bullion come Lambert, Basil Eidenbenz nei panni di Eskel, Aisha Fabienne Ross nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju (Game of Thrones) come Nivellen, Mecia Simson nel ruolo di Francesca, Kim Bodnia nei panni di Vesemir, Adjoa Andoh nel ruolo di Nenneke, Cassie Clare come Phillippa Eilhart, Liz Carr nei panni di Fenn, Graham McTavish come Dijkstra, Kevin Doyle nel ruolo di Ba’lian, Simon Callow nei panni di Codringher e infine Chris Fulton come Rience.



Intanto, qui potete trovare il programma completo del WitcherCon.