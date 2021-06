The Witcher 2, svelata la data d'uscita? Twitter impazzisce, l'appuntamento è alle porte!

Come promesso, oggi sarà una giornata di annunci per The Witcher 2, fortunatissima serie televisiva prodotta dal servizio di streaming on demand Netflix con protagonista la superstar Henry Cavill.

Ma c'è stato un colpo di scena in questi minuti: mentre i fan sono in attesa dell'appuntamento principale, previsto per questo pomeriggio durante la nuova diretta della Geeked Week, su Twitter è scoppiato il finimondo quando l'account del franchise di videogiochi di The Witcher gestito da CD Project RED ha 'dialogato' con quello ufficiale della serie tv di Netflix. Come potete vedere nei post in calce all'articolo, le due 'facce' della saga di The Witcher si sono date appuntamento per il prossimo 9 luglio.

Volendo credere a questi misteriosi tweet, sembra che la seconda stagione di The Witcher verrà lanciata su Netflix già dal mese prossimo. Tra l'altro la data indicata, quella del 9 luglio, corrisponde ad un venerdì, generalmente il giorno preferito della piattaforma quando si tratta di pubblicare nuovi film o serie tv. Ricordiamo che la prima stagione fu distribuita dal 19 dicembre 2019, mentre le riprese della seconda stagione di The Witcher si sono concluse ufficialmente ad aprile dopo diversi stop causa covid.

Vi terremo aggiornati nelle prossime ore: ricordatevi di seguire i nostri canali per tutte le novità in arrivo dalla Netflix Geek Week.