The Witcher 2, svelati due nuovi personaggi: cosa ci dicono della trama?

Secondo quanto riportato dal generalmente affidabile fan site Redanian Intellgence, la seconda stagione di The Witcher ha da poco accolto due nuovi membri del cast per vestire i panni di due generali Nilfgaardiani: il Generale Hake e il Generale Gerhen.

La prima dovrebbe essere interpretata dall'attrice Jo Marriot (Torchwood, In the name of Ben Hur) in uno o due episodi diretti da Louisa Hooper, dunque il sesto e il settimo, mentre il principale indiziato per il ruolo del Generale Gerhen è Darius James (Intergalactic).

L'Impero di Nilfgaard è stato introdotto come grande villain della prima stagione, avendo invaso il Regno di Cintra e privando la giovane Principessa Ciri di tutto ciò che aveva di più caro. Dopo le lamentele di alcuni fan che hanno trovato questa rappresentazione un po' troppo unilaterale, la showrunner Lauren Hissrich ha promesso di esplorare i nilfgaardiani più a fondo nella stagione 2.

"Nella prima stagione abbiamo sentito il bisogno di creare un 'cattivo', ma speriamo di aver aggiunto abbastanza strati a Cahir e Fringilla per fare pensare agli spettatori: 'Aspetta, ma loro non sembrano così pazzi. Allora cosa vedono in Nilfggard? Forse c'è di più di quanto sembri?'" aveva spiegato la Hissrich. "Forse nella stagione 1 non ci siamo spinti troppo in là con i nilfgaardiani, ma questo aspetto sarà sicuramente esplorato più a fondo nella seconda stagione."



Cosa vi aspettate dal prossimo arco narrativo della serie Netflix? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo ai 5 motivi per cui Henry Cavill è un grande Geralt.