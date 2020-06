The Witcher 2: la time-line ci riserverà nuove sorprese? Lauren Hissrich risponde

Dopo aver svelato uno dei temi principali di The Witcher 2, la showrunner della serie Netflix torna su uno degli elementi caratterizzanti della prima stagione: la timeline. Come saranno strutturati i prossimi episodi? Altre sorprese sono in arrivo? Scopritelo oltre il salto.

Nei primi episodi di The Witcher l'intera trama, per necessità di sintesi e narrative, è stata sviluppata in quattro dimensioni: tre incentrate sul passato di Ciri, Geralt e Yennefer (compresi i vari incontri del Witcher e della maga) e infine, negli ultimi minuti del finale di stagione, il presente si fa strada facendo finalmente incontrare i tre protagonisti.

"Ovviamente la timeline è stata uno dei punti più controversi della prima stagione e non mi aspettavo che suscitasse tanto scalpore, ma è qualcosa che, come narratrice, farei ancora", ha detto la showrunner Lauren Hissrich. "Il vero successo dell'espediente è stato avere la possibilità di conoscere i personaggi individualmente, cosa che senza l'utilizzo di tanti filoni narrativi non saremmo riusciti a fare".

Ha poi continuato: "Adesso la cosa eccitante è che le loro storie si sono intrecciate e tutti operano nello stesso momento. Da qui in poi ci saranno altre tecniche per viaggiare nel tempo: ci saranno flaschback e persino qualche sbirciatina la futuro, cosa che non siamo riusciti a fare nella prima stagione. C'erano già troppi intrecci e inserire anche vicende future avrebbe portato ad almeno cinque o sei timeline e persino io so che sono troppe. Penso che da qui in avanti sarà molto più semplice per il nostro pubblico seguire le vicende, soprattutto per quelli che sono nuovi alla storia, ma ci saranno comunque molte sfide alla linearità del tempo".

Le sorprese dunque non mancheranno e, nonostante lo sviluppo più o meno orizzontale delle vicende, i colpi di scena e gli intrecci sotterranei non mancheranno: ottime notizie per coloro che hanno amato la struttura della prima stagione!

In The Witcher 2 ci saranno numerose new entry che amplieranno il cast già stellare della prima stagione e proprio la Hissrich ha lasciato qualche intrigante indizio sui nemici principali di The Witcher 2.