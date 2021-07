The Witcher 2, finalmente il trailer! Netflix svela il ritorno di Henry Cavill

Netflix ha diffuso il primo suggestivo trailer della seconda stagione di The Witcher durante il WitcherCon, l'evento virtuale dedicato all'universo del franchise. La serie arriverà sul servizio di streaming il 17 dicembre, due anni dopo il debutto della prima stagione.

The Witcher è stato presentato per la prima volta nel 2019 ed è basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski. Il protagonista è Henry Cavill nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia, Anya Chalotra veste i panni della maga Yennefer di Vengerberg e Freya Allan interpreta la giovane principessa Cirilla "Ciri".



Il trailer, che potete vedere qui sopra, anticipa il ritorno di Yennifer e una visita al castello di Kaer Morhen. Alcune scene viste nei teaser precedenti sono state inserite nel trailer completo, che ci permette anche di dare un'occhiata ai mostri e ad alcuni nuovi personaggi.



La produzione della seconda stagione si è finalmente conclusa ad aprile dopo svariati intoppi, dai problemi legati alla pandemia all'infortunio di Cavill. La serie sarà composta da otto episodi di cui sono stati rivelati i titoli.

Lo spettacolo è probabilmente il franchise fantasy di maggior successo da lanciare sulla scia di Game of Thrones della HBO. The Witcher ha generato una serie spinoff prequel in lavorazione intitolata The Witcher: Blood Origin, ambientata in un mondo elfico 1.200 anni prima di Geralt di Rivia, e un film anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, che sarà rilasciato il 23 agosto 2021.



Vi lasciamo con l'imperdibile fanart di BossLogic dedicata a The Witcher, fateci sapere che cosa ne pensate di questo trailer nei commenti!