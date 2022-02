The Witcher 2, il "trailer onesto" che ironizza sugli infiniti spin-off dello show Netflix

Gira in rete un "trailer onesto" di The Witcher 2 che ironizza sulla recitazione di Henry Cavill e sul numero potenzialmente infinito di spin-off della serie Netflix: wuello di The Witcher è certamente un vasto franchise multimediale che ha preso il via dalla penna del prolifico autore polacco Andrzej Sapkowski e dalla sua Saga di Geralt di Rivia.

Il trailer ironizza sulla vastità delle produzioni seriali di genere fantasy, che dopo titoli di grande successo come Game of Thrones ha visto crescere l'interesse del pubblico, e sulla difficoltà per gli spettatori amanti del genere di ricordarsi i vari dettagli delle trame a mesi o anni di distanza dalla stagione precedente.

A seguire, vediamo una simpatica presentazione del Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill, con un'alternanza di grugniti, imprecazioni e profondi respiri resa esilarante dal montaggio incalzante degli autori del video.

Al fianco di Geralt, troviamo la principessa Cirilla (Freya Allan), che all'inizio della stagione 2 lo strigo ha portato con sé a Kaer Morhen con l'obiettivo di proteggerla e addestrarla. Tutto questo mentre la sua amata Yennefer (Anya Chalotra) cerca di rientrare in possesso dei suoi poteri magici.

The Witcher 2 è tra le serie più viste di sempre su Netflix ed è evidente che il grande successo del franchise porti non solo al rinnovo di stagione in stagione dello show, ma anche all'espansione dell'universo in nuove produzioni spin-off ispirate al materiale letterario di Sapkowski: è così, ad esempio, che è nato il prequel The Witcher: Blood Origin che dovrebbe arrivare su Netflix nel corso dell'anno.