The Witcher 2: trama, uscita e foto della seconda stagione, tutte le ultime novità

Ci sono voluti anni prima che The Witcher riuscisse ad ottenere l'adattamento che meritava ma, ora già siamo sulla via della seconda stagione e sappiamo che c'è addirittura uno spin-off in cantiere. La serie Netflix ha avuto un ottimo riscontro da parte dei fan che sono quindi molto impazienti di scoprire quando verranno rilasciati i nuovi episodi.

Nonostante le varie interruzioni a causa del del Covid-19, l'anteprima è ancora prevista per il prossimo 2021. Ritroveremo tutto il cast principale formato da Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allen nei ruoli rispettivamente di Geralt, Yennefer e Ciri ma, ci saranno anche nuove aggiunte come ad esempio Kristofer Hivju di Game of Thrones nel ruolo di Nivellen e Agnes Bjorn che interpreterà Vereena

La seconda stagione di The Witcher sarà composta da 8 episodi e sarà incentrata sul rapporto tra Geralt e Ciri, lo strigo porterà la ragazzina nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Gli sceneggiatori hanno assicurato che la sequenza temporale non sarà confusa come quella della prima stagione.

La stagione 2 trarrà probabilmente ispirazione soprattutto dal primo romanzo di The Witcher Saga: Blood of Elves. Nel corso degli episodi incontreremo anche Vesemir (Kim Bodnia), che è lo strigo più anziano ed esperto, nonchè maestro di vita di Geralt. Sappiamo dalle foto già diffuse che ci saranno combattimenti straordinari e che il protagonista avrà un'armatura totalmente nuova. La serie inoltre renderà omaggio ai videogiochi di CD Projekt Red con moltissimi easter-egg. Insomma, la seconda stagione di The Witcher saprà accattivare sicuramente gli spettatori.