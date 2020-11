The Witcher 2, Triss Merigold arriva a Kaer Morhen!

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia di COVID-19, la produzione della seconda stagione di The Witcher è ripartita ad agosto, ma a causa delle nuove restrizioni causate dalla seconda ondata, i lavori stanno procedendo completamente al chiuso.

In questo modo risulta molto difficile avere notizie sull'avanzamento delle riprese ma, stando a quanto riferito da un recente rapporto di Redanian Intelligence, una fonte piuttosto affidabile, Anna Schaffer interprete di Triss Merigold è arrivata agli Arborfield Studios, dove si trovano i set per le rovine di Kaer Morhen. Con Yennefer presumibilmente morta dopo la battaglia di Sodden, non c'è da meravigliarsi che Geralt si rivolge a Triss, l'unica altra strega che conosce, per chiedere aiuto.

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, la seconda stagione di The Witcher sarà incentrata soprattutto su Blood of Elves, il primo romanzo della saga di Andrzej Sapkowski, con Geralt che tenterà di difendere Ciri conducendola a Kaer Morhen, il luogo della sua infanzia, dove il Lupo si riunisce con alcuni dei suoi vecchi compagni come Vesemir, Lambert. ed Eskel. Questi lo aiuteranno anche a controllare gli indomiti poteri della principessa.

Uno degli elementi più distintivi di Geralt è la sua armatura ma, sembra che quella scelta per la seconda stagione non sia particolarmente gradita ai fan. Qualcuno ha infatti notato una certa somiglianza tra il costume del Batman di Clooney e quella dello strigo. Voi cosa vi aspettate da questa seconda stagione? Fatecelo naturalmentesapere nei commenti.