The Witcher 2, la troupe torna sul set: a quando le riprese?

Dopo mesi di stop ai lavori finalmente la serie con Henry Cavill riparte, o almeno così suggerirebbero alcune fonti molti vicine alla produzione Netflix.

La notizia arriva dal portale Redanian Intelligence, che più volte ha fornito preziose informazioni su The Withcer. Secondo quanto riportato le riprese dovrebbero ripartire il 17 agosto, ma il set è già in fermento per la costruzione di nuove scenografie e ambientazioni.

In poco più di un mese gli attori dovrebbero quindi tornare nei costumi e intanto tutti stanno dando una mano per facilitare le riprese, anche se proprio per le misure anti-Covid ancora non si sa di preciso quante persone siano effettivamente ritornate al lavoro.

Lo scorso febbraio le riprese erano iniziate nel migliori dei modi: tra prove costume e villaggi in allestimento il set di The Wicther aveva preso vita... Appena in tempo per sospendere le riprese. In attesa di nuovi aggiornamenti e, incrociando le dita, di altre immagini dal set, vi rimandiamo al nostro focus su tutti gli ultimi aggiornamenti su The Witcher 2, stagione che amplierà nuovamente i confini del Continente e che si arricchirà di numerosi personaggi ed attori.