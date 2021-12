The Witcher 2, ecco l'ultimissimo filmato su Ciri e Geralt prima dell'uscita

Si contano sulle dita di una mano i giorni che ci dividono da The Witcher 2, seconda stagione della serie Netflix con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri partorito dalla penna di Andrzej Sapkowski. Ora, un'ultimissima clip su Ciri e Geralt ci permette di dare uno sguardo all'evoluzione della Principessa.

Si prospetta piena di insidie e pericoli questa seconda stagione in arrivo. Già solo per i mostri che compariranno in The Witcher 2, c’è da aver paura per Geralt e la Principessa Cirilla, che il cacciatore di mostri ha raccolto e preso con sé alla fine della stagione precedente con l’obiettivo di addestrarla. E l’addestramento del personaggio di Freya Allan è proprio ciò che vediamo in questa nuova clip di poco più di un minuto – che trovate in calce all’articolo – rilasciata da Netflix per dare un ultimo sguardo all’allenamento di Ciri, aspetto fondamentale della complessa trama di The Witcher 2.

La giovane principessa viene mostrata mentre cammina e schiva pericolose oscillazioni di un pendolo come parte del suo allenamento. Per fortuna, ha la resilienza per farcela. Le servirà tutta per far fronte ai pericoli che si prospettano al di fuori delle mura di Kaer Morhen. Recita infatti la sinossi ufficiale: “Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente combattono per la supremazia fuori dalle mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede all'interno”.

La serie è interpretata da Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Royce Pierreson, Mimi M. Khayisa, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer e Mahesh Jadu, fra volti storici della prima stagione e nuovi interessanti debutti. Li vedremo tutti riuniti negli otto episodi che arriveranno su Netflix il 17 dicembre. Nell’attesa, avete già visto questi incredibili cosplay di The Witcher? Alcuni verrebbe da assumerli nella serie. Voi l’aspettate? Ditecelo nei commenti!