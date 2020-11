The Witcher 2: L'ultimo video svela scene inedite per l'attesissima seconda stagione

Nelle scorse ore Netflix aveva condiviso un video di Halloween di The Witcher, in cui sono presenti alcuni dei mostri che Geralt di Rivia ha dovuto affrontare nel corso della prima stagione. I fan però hanno subito notato un paio di scene inedite.

Trovate le immagini in calce alla notizia, condivise dal fan site "Redanian Intelligence", nella prima troviamo tre scheletri, vestiti con quelli che potrebbero sembrare degli abiti cerimoniali, inoltre due di loro hanno della vernice che ricopre parte del teschio, questo potrebbe fornire qualche indizio su chi sono stati i loro assassini. Nella seconda foto invece vediamo un mostro camminare su una superficie con delle zampe simili a quelle di un ragno, l'inquietante creatura, oltre ad essere sporca di sangue, ha anche con sé un occhio che potrebbe essere tutto quello che rimane della sua ultima vittima.

Nel frattempo continuano le riprese delle prossime puntate inedite dello show ispirato alle opere di Andrzej Sapkowski, come sapete la pandemia di Coronavirus ha costretto la produzione a sospendere i lavori sullo show, che sono ripartiti solo negli ultimi due mesi. In attesa delle prossime notizie ufficiali, vi segnaliamo questa notizia con alcune foto scattate sul set di The Witcher 2, opera prodotta da Netflix con Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.