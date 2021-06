The Witcher 2: anche Vesemir è apparso nel nuovo teaser diffuso da Netflix?

Netflix ha diffuso un nuovo teaser di The Witcher 2, e come spesso succede in questi casi, la piattaforma streaming è riuscita a condensare in pochissimi secondi, moltissime informazioni sui prossimi episodi della serie con protagonista Henry Cavill.

E se qualche utente assai attento ha individuato nel trailer una velata anticipazione sulla morte di uno dei protagonisti di The Witcher, qualcuno sembra aver individuato in quei brevi frammenti, il personaggio di Vesemir.

Il filmato è totalmente incentrato sulla figura di Geralt il quale usa una particolare pozione e come suo solito si prepara alla battaglia contro un mostro. Inoltre vediamo il celebre Strigo in piedi accanto a qualcuno che sembra essere proprio il suo famoso maestro. In calce alla notizia trovate una serie di immagini che a quanto pare, fanno riferimento a questo personaggio e, in entrambe le foto questi appare con un vestito marrone e dei capelli grigi che sembrano piuttosto in linea con quello che è il modo in cui Vesemir è stato fin qui rappresentato. Inoltre, proprio il vecchio maestro sembra essere accanto a Geralt in una scena che sembra essere ambientata a Kaer Morhen, l'antico maniero dove i witcher vengono addestrati.

Staremo a vedere se queste ipotesi verranno confermate. Ormai manca sempre meno al debutto di The Witcher 2 su Netflix. Voi cosa vi aspettate da questa nuova stagione? Ditecelo nei commenti.