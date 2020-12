The Witcher 2, un video bizzarro ci porta dietro le quinte della serie Netflix

Netflix sa come creare un’attesa spasmodica nei confronti della seconda stagione di The Witcher e trova sempre nuovi modi alternativi per promuoverla. Questa volta hanno usato un video bizzarro e insolito che vede protagonista uno dei cavalli di Geralt di Rivia.

Il profilo Twitter del servizio di streaming infatti ha condiviso un contenuto dietro le quinte davvero esclusivo dal set della seconda stagione con protagonista il cavallo di nome Roach, trovate il video in calce alla notizia.



Tutti i fan speravano in qualche rivelazione sui nuovi episodi ma Roach ha tenuto le labbra serrate! Comunque il video ha suscitato risposte simpatiche da parte dei followers che ringraziano Roach per la sua intervista così esplicativa.



Mentre tutti si chiedono cosa succederà a Geralt (Henry Cavill), la maga Yennefer (Anya Chalotra) e la principessa Ciri (Freya Allan) nella seconda stagione, la showrunner Lauren S Hissrich ha precedentemente accennato che Geralt e Yennefer forse non troveranno il loro lieto fine insieme.



"Quello che mi piace immaginare è che Yennefer e Geralt sono entrambi abituati a vivere in un modo; sono entrambi una specie di scapoli perpetui", ha detto al podcast di Fairfax: Writers Guild of America West a giugno.



"Queste persone non diventeranno mai allevatori di pecore e tessitori di cesti. Entrambi hanno questo tipo di desiderio di vivere al confine tra la vita e la morte" ha concluso Hissrich.



In attesa della seconda stagione leggete il nostro approfondimento sulla cronologia di The Witcher e scoprite come Henry Cavill trascorrerà le sue vacanze natalizie.