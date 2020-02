The Witcher 2, un video potrebbe aver confermato il casting di un personaggio

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono iniziate, e si vociferava già la presenza di due nuovi Witcher Adesso, un video sembrerebbe confermare l'interprete di uno di questi.

I report iniziali di Redanian Intelligence davano infatti Paul Bullion (Peaky Blinders, Dracula Untold) e Yasen Atour (Ben-HurRobin Hood - L'Origine della Leggenda) come interpreti di Lambert e Coen, due Witcher ben noti fan dei libri di Sapkowski e a quelli dei videogiochi.

Il casting del primo, in effetti, sembrerebbe ancora più probabile dopo un video condiviso dall'attore su Twitter, in cui Bullion si allena con una spada molto simile a quella di Geralt (Henry Cavill), e in uno stile di combattimento che, nota Comicbook, ricorda non poco quello esibito durante il primo episodio dello show proprio da Geralt/Cavill in quel di Blaviken.

"C'è molto da imparare se si vuole migliorare, ma stiamo facendo progressi!Grazie @owaingwynn e @JonathanHolby per avermi guidato oggi! #Combattimento al parco!" ha scritto Bullion nella caption di accompagnamento al video che trovate anche in calce alla notizia.



Chissà dunque se è davvero come sembra, e quando eventualmente Netflix darà l'annuncio. Di recente al cast di The Witcher si è aggiunta anche Carmel Laniado, già vista in Dolittle al fianco di Robert Downey Jr.