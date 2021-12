The Witcher 2, la videorecensione: la nuova stagione della serie Netflix è epica!

Prima che noi comuni mortali potessimo vederla in streaming, Andrzej Sapkowski aveva già promosso a pieni voti The Witcher 2, anticipando di fatto quanto fosse straordinaria la seconda stagione della serie Netflix con protagonista Henry Cavill.

Sebbene lo show Netflix non possa essere definito privo di sbavature, sembra chiaro a tutti quelli che hanno avuto modo di guardarla che rispetto alla prima stagione siano stati fatti passi da gigante. Gran parte della narrazione di questi nuovi episodi si concentra sul profondo legame venuto a crearsi tra Geralt e Ciri, accomunati dalla ricerca di affetti veri ma, divisi da visioni del mondo diametralmente opposti.

E Se Henry Cavill ormai è una garanzia nel ruolo dello strigo, la vera sorpresa di questa seconda stagione di The Witcher è rappresentata dalla magnifica interpretazione di Freya Allan, ormai non più solo una semplice principessina in fuga da proteggere a tutti i costi.

Questi nuovi episodi riescono ad avere un ritmo ben più incalzante ed avvincente rispetto a quelli della prima stagione, merito forse delle numerose aggiunte al cast e anche di incredibili mostri con cui Geralt è costretto a fare i conti qui e là nel corso della storia. Non è una sorpresa dunque The Witcher 2 sia volato in testa alla classifica Netflix a pochi giorni dalla sua uscita. Voi cosa ne pensate di questa seconda stagione? Ditecelo nei commenti.