The Witcher 2, quali altri witcher compariranno nella seconda stagione?

Basato sull'omonima serie di libri di Andrzej Sapkowski, The Witcher è stato pubblicato su Netflix a dicembre 2019. Lo spettacolo è stato uno dei prodotti più attesi dell'anno e ora si appresta a ricevere anche una seconda stagione.

The Witcher segue le storie di tre personaggi, ambientate in punti temporali diversi, e che convergono alla fine della stagione 1. Questi personaggi sono Geralt di Rivia (Henry Cavill), un cacciatore di mostri, Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), una potente maga, e Ciri (Freya Allan), la principessa ereditaria di Cintra e che ha poteri che sta ancora conoscendo. Il mondo di The Witcher è molto vasto, con molte più creature mitiche e molti più stregoni, maghi e witcher rispetto alla prima stagione introdotta da Netflix.

La stagione 2 mostrerà molti nuovi personaggi, soprattutto witcher poiché Geralt potrebbe essere il migliore, ma non è l'unico. Come è stato anticipato, la seconda stagione vedrà Geralt allenare Ciri e finora è stato confermato che altri quattro witcher appariranno nella seconda stagione, ecco chi sono.

Lambert (Paul Bullion)

Lambert è uno dei witcher più giovani di Kaer Morhen, un'antica fortezza dove venivano addestrati i witcher. Lambert è uno degli ultimi ad essere stato addestrato lì e ha fatto la sua prima apparizione nel libro Blood Elves, dove ha addestrato Ciri nell'utilizzo della spada, e in seguito è apparso in Time of Contempt, The Tower of the Swallow e The Lady of the Lake. Come la maggior parte dei personaggi di The Witcher, è meglio conosciuto per il suo ruolo nei videogiochi, che hanno ampliato un po' di più la sua storia. Lambert è noto per la sua impazienza e il suo atteggiamento alquanto maleducato, essendo particolarmente scortese con Triss Merigold, anche se nel videogioco l'ha aiutata quando è stata ferita da un mago.

Eskel (Thue Ersted Rasmussen)

Eskel è stato uno degli apprendisti di Vesemir a Kaer Morhen e, sebbene non sia famoso come Geralt, è diventato molto noto grazie alla sua professionalità, affidabilità e alla sua disposizione gentile e rilassata. È cresciuto con Geralt e sono come fratelli, tanto che molti pensano che si somiglino, tranne per i capelli bianchi di Geralt e la grande cicatrice sul viso di Eskel. Ha fatto il suo debutto in The Last Wish e ha incontrato Ciri in Blood of Elves, dove la giovane principessa inizialmente pensava che fosse un mostro a causa proprio delle sue cicatrici. Eskel appare in tutti i videogiochi di The Witcher, incluso The Price of Neutrality.

Coën (Yasen Atour)

Coën è un altro giovane witcher di Kaer Morhen, che trascorre lì il suo primo inverno quando Ciri è nel mastio. Per questo motivo, legano rapidamente e lui la aiuta ad allenarsi nel combattimento con la spada. Coën è un insolito witcher poiché ha cicatrici da malattie della prima infanzia, il che significa che è stato addestrato più tardi della maggior parte degli altri suoi simili (dato che i witcher sono immunizzati) o in qualche modo ha contratto varie malattie. Coën è stato introdotto in Blood of Elves ed è stato menzionato solo nel videogioco The Witcher, quindi la sua storia non è stata esplorata così profondamente come quella di Eskel e Lambert, tuttavia si sa che non ha avuto una vita facile.

Vesemir (Kim Bodnia)

La comparsa di Vesemir viene già pre-annunciata durante la prima stagione di The Witcher quando Geralt rivive il momento in cui sua madre lo abbandona e sente una voce che dice "Geralt, ti stavo aspettando", costringendolo a chiamare il nome del suo mentore. Vesemir è il witcher più anziano ed esperto di Kaer Morhen, nonché mentore e figura paterna di molti witcher, tra cui Geralt ed Eskel. Vesemir ha anche un ruolo nell'addestramento di Ciri, poiché le insegna alcuni segreti su diversi mostri ed erbe. La sua prima apparizione è stata in The Last Wish, ed è apparso in quasi tutti i libri così come nei videogiochi The Witcher, The Price of Neutrality e The Witcher 3: Wild Hunt.

In ogni caso vi ricordiamo che l'evento congiunto tra Netflix e CD Projekt Red è stato caratterizzato da diversi annunci e anticipazioni, tra cui la rivelazione della data d'uscita della seconda stagione di The Witcher ed è stato possibile dare anche un primo sguardo al film d'animazione tie-in, The Witcher: Nightmare of the Wolf.