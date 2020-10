The Witcher 2, Yennefer è pronta a tornare: le nuove immagini della serie Netflix

Dopo i reveal riguardanti la tenebrosa armatura di Geralt di Rivia e il nuovo look da combattente di Ciri era solo questione di tempo prima che anche Yennefer di Vengerberg facesse la sua comparsa con delle immagini ufficiali tratte dalla serie Netflix.

"Ha usato tutto il suo potere, e il campo di battaglia ha preso fuoco. È poi svanita alla vista, ma Yen tornerà", annuncia l'account di The Witcher, in riferimento al combattimento visto nel finale della prima stagione.

Dopo aver scavato a fondo nella sua origin story, dalla provenienza contadina fino all'addestramento con Tissaia in quel di Aretuza, gli autori ci hanno mostrato Yen in tutto il suo splendore, fino ad arrivare al momento in cui dà prova di tutta la sua ira scatenando un potentissimo attacco infuocato in grado di spazzare via i nemici sul terreno di battaglia.

Nelle due immagini pubblicate ritroviamo la maga interpretata da Anya Chalotra ferita e sofferente. Una catena al polso la tiene imprigionata da qualche parte, ed è probabile che la sua storia si intersechi finalmente con quella di Ciri e di Geralt già a partire dalle prime puntate. Saranno loro a trarla in salvo? Oppure Yen metterà in piedi uno dei suoi stratagemmi per sottrarsi al nemico e raggiungere gli altri a Kaer Morhen?

L'attrice ha già dato prova della sua bravura nell'interpretare Yen, un personaggio complesso che potrebbe avere più di qualche risvolto interessante. Sono stati inoltre divulgati i primi dettagli sulla trama di The Witcher 2, ma se siete in astinenza da fantasy, ecco 5 serie perfette per i fan di The Witcher