The Witcher 3 aggiunge sei nuovi personaggi! Sappiamo già attori e trame

Era da un po' che non si parlava della terza stagione di The Witcher, sulla quale continuano a essere portati avanti celermente i lavori da parte di Netflix così da consegnarcela quanto prima. Assieme ai ben sei (!) personaggi nuovi di zecca appena annunciati: ecco chi sono, chi li interpreta e qualche dettaglio di trama.

Sono attualmente in corso le riprese del terzo capitolo su Geralt di Rivia, unica gioia a darci qualche anticipazione – poche, a dire il vero – su quanto troveremo nei prossimi episodi. Un set ha anticipato un’importante location dei romanzi di The Witcher, mentre altre riprese potrebbero averci mostrato alcuni dei nostri amatissimi protagonisti di The Witcher. Ma ora è dall’interno, che arrivano felici anticipazioni in fatto di cast, che già avevamo visto espandersi notevolmente nel corso della seconda stagione e come vedremo similmente, in termini di numeri, nella terza.

Il primo a riferire la notizia, ricevendo forse il materiale direttamente dalla fonte considerata la relativa precisione con cui l’hanno annunciato, è il noto sito dedicato The Witcher Redanian Intelligence, ripreso da gran parte delle testate d’oltreoceano. Oltre ai nomi dei personaggi e ai volti che andranno a interpretarli, come detto, il sito ha potuto fornire per alcuni anche qualche dettaglio sul loro ruolo all’interno degli episodi in arrivo.

Ryan Hayes sarà Artaud Terranova, un mago "che ha partecipato al colpo di stato di Thanedd".

sarà Artaud Terranova, un mago "che ha partecipato al colpo di stato di Thanedd". Michalina Olszanska sarà una Maga (ancora senza nome).

sarà una Maga (ancora senza nome). Kate Winter interpreterà un personaggio di nome Putney.

interpreterà un personaggio di nome Putney. Harvey Quinn nei panni di un personaggio sconosciuto, forse un Mago

nei panni di un personaggio sconosciuto, forse un Mago Poppy Almond nei panni di un personaggio sconosciuto, forse un’altra Maga.

Nonostante le riprese siano a buon punto, sulla tabella di marcia del calendario dovrebbe arrivare prima il prequel The Witcher: Blood Origin, mentre la serie principale è programmata per il 2023.