The Witcher 3, quanti anni ha Ciri nella serie Netflix?

Difficilmente le serie fantasy ci forniscono dati precisi circa l'età dei propri protagonisti: non fa eccezione The Witcher, che sin dalla sua prima stagione ci ha fornito solo pochi elementi a cui aggrapparci per voler calcolare con un minimo di precisione l'età di personaggi come Geralt, Yennefer e Ciri.

Proprio su quest'ultima vogliamo quindi concentrarci oggi: la terza stagione di The Witcher ha approfondito la questione del padre di Ciri, ma non è scesa nel dettaglio per quanto riguarda l'età del personaggio di Freya Allan. Ma quanti anni ha, dunque, quella che ad oggi è a tutti gli effetti la figlia adottiva di Geralt?

In assenza di materiale fornitoci dalla serie TV non resta che far riferimento ai libri: secondo la storyline partorita dalla mente di Andrzej Sapkowski, la nostra avrebbe vissuto il massacro di Cintra all'età di appena 11 anni, il che ci permetterebbe di ipotizzare un'età di circa 13-14 anni per la Ciri della terza stagione della serie con Henry Cavill e Anya Chalotra.

La stessa showrunner Lauren Hissrich, d'altronde, ipotizzò in passato che Ciri avrebbe compiuto più o meno quell'età durante le ultime battute dello show, con buona pace degli ormai 21 anni di Freya Allan. Età dei protagonisti a parte, comunque, qui trovate il nostro riassunto del finale della terza stagione di The Witcher.