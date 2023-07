The Witcher 3, Anya Chalotra felice dell'addio di Henry Cavill? 'Liam Hemsworth brillante'

The Witcher 3 ha segnato l'addio di Henry Cavill alla serie tv fantasy prodotta e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix, e la sua co-protagonista Anya Chalotra, interprete della maga Yennefer, ha voluto salutarlo a modo suo.

In una nuova intervista con Digital Spy, registrata prima dell'inizio dello sciopero dei sindacati di WGA e SAG-AFTRA, Anya Chalotra ha parlato dell'uscita di scena di Henry Cavill da The Witcher, affrontandola sia dal punto di vista della storia d'amore tra Geralt di Rivia e Yennefer e la passione dei fan nei loro confronti, sia per quanto riguarda il futuro della saga di The Witcher, che vedrà l'attore Liam Hemsworth ereditare il ruolo di protagonista.

"Devo dire che non sono preoccupata, Liam è un attore brillante e sono sicuro che farà bene nel ruolo di Geralt. Lo penso davvero. Voglio dire, abbiamo passato cinque anni fantastici io ed Henry, e sono molto entusiasta per lui e non vedo l'ora di seguire il resto della sua carriera. La sua interpretazione di Geralt doveva finire, e il suo viaggio è stato incredibile. Ci siamo divertiti così tanto, io e lui. Ma allo stesso tempo credo che possa essere interessante coinvolgere nuove persone in questo viaggio che stiamo intraprendendo."



Le prime tre stagioni di The Witcher sono ora disponibili su Netflix. Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di The Witcher 3.