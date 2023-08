The Witcher 3, Anya Chalotra e quell'imbarazzante stunt con Henry Cavill

Anya Chalotra ha rilasciato un'intervista a Vulture nella quale ha raccontato le esperienze vissute sul set della terza stagione di The Witcher. L'attrice ha svelato alcuni dettagli degli stunt eseguiti nel corso della lavorazione e stuzzicata in particolare su una scena specifica, ha raccontato un episodio imbarazzante.

"Amo fare gli stunt. Adoro lavorare con il mio corpo per creare qualcosa. Ho sempre voluto farne di più. In questa stagione [la terza] siamo stati più specifici perché volevamo dare vita un po' di più alla magia di Yennefer e fondamentalmente volevo soltanto stare con il reparto stunt. Sono così divertenti e Wolfie [Wolfgang Stegemann, supervisore degli stunt] è semplicemente adorato. Questa stagione non sarebbe stata la stessa senza di lui" ha dichiarato Chalotra. Su Everyeye trovate la recensione di The Witcher 3, disponibile interamente su Netflix da fine luglio.



Riguardo la scena in cui Yennefer affronta il mago del fuoco Rience (Chris Fulton), l'attrice ha raccontato in che modo è stata eseguito il lancio della spada sui co-protagonisti. Dopo averla lanciata l'arma è atterrata sul pavimento. In quel momento la camera si è spostata da lei, risparmiandole ogni potenziale imbarazzo, come raccontato da Chalotra:"Grazie al cielo la camera si è allontanata dalla mia faccia perché ero tipo 'Oh, è stato imbarazzante'. E poi qualcuno la lancia velocemente a Henry [Cavill] e fortunatamente sembra bella. Devo fidarmi tanto della gente, perché in quel momento, quando lancio e cade sul pavimento non c'è nulla di peggio. Non c'è niente di più mortificante. E la mia faccia è così determinata!".

Henry Cavill saluta The Witcher con la stagione 3, lasciando il posto a Liam Hemsworth nella stagione 4 con Geralt di Rivia.